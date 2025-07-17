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В Новосибирске наблюдается острый дефицит IT-специалистов

Евгений Попантонопуло, заместитель мэра Новосибирска, озвучил актуальную проблему нехватки квалифицированных IT-специалистов в городе.

Источник: Reuters

Евгений Попантонопуло, заместитель мэра Новосибирска, озвучил актуальную проблему нехватки квалифицированных IT-специалистов в городе. Об этом сообщило издание Сиб.фм.

Дефицит IT-кадров стал серьёзным вызовом для всей отрасли, и Новосибирск не остаётся в стороне от этой тенденции. Несмотря на общий рост числа специалистов в сфере информационных технологий по России, город испытывает особую потребность в профессионалах узкого профиля.

Наибольшая нехватка специалистов наблюдается в сфере информационной безопасности. разработке программного обеспечения и машинном обучении.

По словам вице-мэра, развитие технологий искусственного интеллекта существенно влияет на рынок труда. При этом важно отметить, что нейросети выступают не как замена человека, а как вспомогательные инструменты в работе.

В качестве примера успешного внедрения ИИ-технологий вице-мэр привёл опыт городской администрации: около 300 сотрудников мэрии прошли обучение работе с ИИ. Также специалисты активно используют полученные навыки в повседневной деятельности, технологии применяются для оптимизации рабочих процессов.