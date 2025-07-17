В Новосибирске наблюдается острый дефицит IT-специалистов

Дефицит IT-кадров стал серьёзным вызовом для всей отрасли, и Новосибирск не остаётся в стороне от этой тенденции. Несмотря на общий рост числа специалистов в сфере информационных технологий по России, город испытывает особую потребность в профессионалах узкого профиля.