В Омской области зарегистрировали заражения клещевыми инфекциями

«На данный момент уже есть четыре подтвержденных случая клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза», — привел слова специалиста портал vesti-omsk.ru, отметив, что с начала активности клещей в 2025 году медпомощь потребовалась 3948 жителям региона.