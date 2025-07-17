В Омской области зарегистрировали заражения клещевыми инфекциями

По данным омского управления Роспотребнадзора, в текущем сезоне зарегистрировано 8 заражений опасными инфекциями после укусов клещей. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Александра Недашковская.
«На данный момент уже есть четыре подтвержденных случая клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза», — привел слова специалиста портал vesti-omsk.ru, отметив, что с начала активности клещей в 2025 году медпомощь потребовалась 3948 жителям региона.
Среди обратившихся к врачам пострадавших — 1264 ребенка. Информация о летальных исходах не поступала.
Ранее «КП Омск» сообщила, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в курятине в местных заведениях фастфуда.