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В Омской области зарегистрировали заражения клещевыми инфекциями

Выявлено четыре случая энцефалита и четыре боррелиоза.

Источник: Комсомольская правда

По данным омского управления Роспотребнадзора, в текущем сезоне зарегистрировано 8 заражений опасными инфекциями после укусов клещей. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Александра Недашковская.

«На данный момент уже есть четыре подтвержденных случая клещевого энцефалита и четыре случая клещевого боррелиоза», — привел слова специалиста портал vesti-omsk.ru, отметив, что с начала активности клещей в 2025 году медпомощь потребовалась 3948 жителям региона.

Среди обратившихся к врачам пострадавших — 1264 ребенка. Информация о летальных исходах не поступала.

Ранее «КП Омск» сообщила, что Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в курятине в местных заведениях фастфуда.