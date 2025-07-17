В Минске пенсионер лишился крупной суммы денег, которую копил на протез

Милиция раскрыла, как минчанин потерял деньги, которые копил на протез. Подробности привели в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в Советское РУВД обратился 77-летний минчанин, ставший жертвой мошенников. Сначала пенсионеру на домашний телефон поступил звонок якобы от работника «Белтелекома». Звонивший предложил продлить договор из дома. Для этого нужно было назвать паспортные данные и номер мобильного телефона.
После этого мужчине уже в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сказал, что ранее пенсионеру звонили мошенники, открывшие на его счет имя и перечислившие туда 1000 долларов обманутых граждан. Звонивший грозил проведением обыска. Кроме того, он сообщил про необходимость декларирования всех сбережений, которые есть дома.
«Потерпевший поверил, взял из дома более 8000 тысяч рублей, которые копил на проведение протезирования, и перевел на специальный счет», — рассказали в милиции.
Пенсионер, вернувшись домой, рассказал про случившееся своей жене. Она поняла, что муж стал жертвой мошенников. Они обратились в милицию. Заведено уголовное дело.
Тем временем в Минске пенсионерка лишилась всех сбережений, ответив на звонок от мошенников.
Также мы писали, что 14-летний школьник приехал в Беларусь на каникулы к бабушке, но может сесть на 15 лет.
Ранее Минздрав сказал о состоянии пострадавших в ДТП с участием автобуса под Березой 15 июля: двое в реанимации, семеро в травматологии.