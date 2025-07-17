В Минске пенсионер лишился крупной суммы денег, которую копил на протез

После этого мужчине уже в мессенджере позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сказал, что ранее пенсионеру звонили мошенники, открывшие на его счет имя и перечислившие туда 1000 долларов обманутых граждан. Звонивший грозил проведением обыска. Кроме того, он сообщил про необходимость декларирования всех сбережений, которые есть дома.