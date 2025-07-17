ГД приняла поправки о расширении перечня оснований для лишения гражданства

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России ещё на 9 статей Уголовного кодекса РФ.
Изменения вносятся ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. С учётом поправок ко второму чтению, законопроект вводит более 20 новых оснований для лишения приобретенного гражданства.
Авторами поправок выступила межфракционная группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также главой думской комиссии по миграционной политике, вице-спикером палаты Ириной Яровой.
Володин ранее отмечал, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ могут войти такие преступления как убийство, развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.
В перечень также предлагают внести изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.
По словам председателя Госдумы, основанием для лишения приобретенного российского гражданства также может стать и организация незаконной миграции, и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.