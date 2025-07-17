В Уфе провели первую в ПФО операцию на остановленном сердце

Пожилой пациент поступил с жалобами на боли за грудиной, одышку и боли при физической нагрузке. Ему провели исследования и выявили «значимый стеноз передней межжелудочковой артерии, а также наличие мышечного “моста”». Было принято решение о проведении операции.