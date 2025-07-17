В Уфе провели первую в ПФО операцию на остановленном сердце

В клинике БГМУ в Уфе выполнили операцию 63-летнему пациенту на остановленном сердце. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Пожилой пациент поступил с жалобами на боли за грудиной, одышку и боли при физической нагрузке. Ему провели исследования и выявили «значимый стеноз передней межжелудочковой артерии, а также наличие мышечного “моста”». Было принято решение о проведении операции.
«Пациенту выполнено маммарокоронарное шунтирование в условиях искуственного кровообращения на роботе Da Vinci Xi. Ранний послеоперационный период прошел без особенностей, пациент будет направлен на дальнейшую реабилитацию. Длительность составила 86 минут», — рассказали в БГМУ.
По словам медиков, такое хирургическое вмешательство минимально травматично — оно не повреждает мышечный корсет. Операцию проводят через небольшие проколы. Благодаря этому пациент испытывает меньше боли после операции и скорее возвращается к обычной жизни.