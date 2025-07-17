В России предложили ввести налог на рестораны с зарубежной кухней

В то же время, как подчеркнул Малинкович, нельзя вводить налог на рестораны с блюдами из дружественных государств — Китая, Белорусси, Вьетнама, Узбекистана, стран Латинской Америки и арабского мира. Также он отметил, что никаких претензий нет к заведениям с северокорейской кухней.