В России предложили ввести налог на рестораны с зарубежной кухней

Партия «Коммунисты России» планирует направить премьер-министру Михаилу Мишустину официальное предложение о введении дополнительного налога на рестораны и кафе, подающие блюда иностранных государств, которые, по мнению партии, враждебны России. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович в интервью изданию «Абзац».
Кухня, по его мнению, это часть культуры и инструмент продвижения ценностей. А ценности западных стран не совпадают с российскими. Продвигать кухни недружественных стран внутри России — неправильно. Он уточнил, что под налогообложение должны попасть заведения, предлагающие итальянскую, французскую, немецкую, японскую, южнокорейскую и испанскую кухню. Также под вопросом находятся рестораны, где подают блюда Азербайджана и Турции.
По мнению главы партии, в отношении этих стран стоит ввести шкальную систему налогов: для заведений с кухней Франции, Германии, Италии и Японии — 12%; для остальных стран, которые не одобряют решения России — 10%.
В то же время, как подчеркнул Малинкович, нельзя вводить налог на рестораны с блюдами из дружественных государств — Китая, Белорусси, Вьетнама, Узбекистана, стран Латинской Америки и арабского мира. Также он отметил, что никаких претензий нет к заведениям с северокорейской кухней.
«Русская кухня — сбалансированная и адаптированная к нашему организму. Мы должны ее продвигать», — отметил лидер «Коммунистов России», напомнив, что западные страны не помогают развивать русские рестораны на своей территории.