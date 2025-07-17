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Группа «На-На» даст бесплатный концерт в Беларуси 16 августа

В Свислочи на фесте «Бацькава булка» выступит известная группа «На-На».

Источник: Комсомольская правда

Четвертый по счету каравай-фест «Бацькава булка» в городе Свислочь Гродненской области состоится 16 августа, сообщает телеграм-канал губернатора Гродненской области Юрия Караева «Пул 4 Регион».

В программе праздника — концерт известной группы «На-На», первый в Беларуси трактор-триал «Трактор-булка-шоу», а также лазерное шоу.

Среди новинок фестиваля — танцы на тракторах и полоса препятствий для трактор-триала.

Кстати, белорусская певица Ольга Рыжикова рассказала о том, кто первым помог ей попасть на эстраду: «Александр Григорьевич взял меня за руку и буквально вывел на сцену».

Мы писали, что белоруска рассказала, как смогла вырастить гигантскую клубнику: «Вес ягоды составил 173,5 грамма».