Группа «На-На» даст бесплатный концерт в Беларуси 16 августа

Четвертый по счету каравай-фест «Бацькава булка» в городе Свислочь Гродненской области состоится 16 августа, сообщает телеграм-канал губернатора Гродненской области Юрия Караева «Пул 4 Регион».
В программе праздника — концерт известной группы «На-На», первый в Беларуси трактор-триал «Трактор-булка-шоу», а также лазерное шоу.
Среди новинок фестиваля — танцы на тракторах и полоса препятствий для трактор-триала.
Кстати, белорусская певица Ольга Рыжикова рассказала о том, кто первым помог ей попасть на эстраду: «Александр Григорьевич взял меня за руку и буквально вывел на сцену».
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