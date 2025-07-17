Новосибирский протоирей Александр Новопашин дал свою характеристику Ванге

Новосибирский протоиерей Александр Новопашин призвал верующих избегать чрезмерного интереса к феномену Ванги, назвав шумиху вокруг её имени «искусственно раздутой». Он напомнил, что настоящих провидцев избирает Бог, тогда как лжепророков направляет дьявол, используя их тщеславие.
Священник рассказал историю, услышанную от митрополита Нафанаила на православной конференции в Болгарии. По его словам, когда духовное лицо с крестом-мощевиком, прибывшее по приглашению Ванги, переступило порог её дома, ясновидящая, будучи незрячей, моментально почувствовала святыню и в испуге закричала.
«Когда он приехал, держа в руках крест-мощевик, и появился в дверях дома, полного людей (напомню, Ванга была слепа), её лицо и голос изменились. Она закричала: “Тут человек! Пусть немедленно уберет эту вещь из рук. Мне плохо, я ничего не вижу!”», — поделился Александр Новопашин в своём Telegram-канале.
Протоиерей подчеркнул, что подобная реакция может свидетельствовать о демоническом влиянии, так как нечистая сила не выносит святынь.
Священнослужитель акцентировал внимание на том, что истинное пророчество совершается лишь по воле Бога и всегда направлено на пользу душе. По его мнению, «талант» Ванги — это тщательно спланированная система обмана, в которой участвовали спецслужбы, собиравшие информацию о посетителях, и коммерческие структуры, превратившие её образ в источник дохода для государства.
«Помните! Священное Писание настоятельно предостерегает от лжепророков и духовных обманщиков: “Остерегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные” (Мф. 7:15)», — подытожил Александр Новопашин.