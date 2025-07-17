Новосибирский протоирей Александр Новопашин дал свою характеристику Ванге

Священнослужитель акцентировал внимание на том, что истинное пророчество совершается лишь по воле Бога и всегда направлено на пользу душе. По его мнению, «талант» Ванги — это тщательно спланированная система обмана, в которой участвовали спецслужбы, собиравшие информацию о посетителях, и коммерческие структуры, превратившие её образ в источник дохода для государства.