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Вылет из Иркутска в Красноярск задержан на 17 часов

В аэропорту Иркутска задержан вылет рейса FV-6678.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска задержан вылет рейса FV-6678 известной авиакомпании. Пассажиры, вылетающие по маршруту Иркутск — Красноярск, должны были покинуть местный аэропорт сегодня, 17 июля, в 04:55 (местное время). Однако вылет перенесен на 23:30 17 июля. Об этом КП-Иркутск сообщили Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров, — рассказывают в ведомстве. — Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору, если их права нарушены.

Напомним, ранее в аэропорту Улан-Удэ благополучно произошла аварийная посадка самолета. Ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Пострадавших нет.