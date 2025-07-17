Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики «Т Плюс» в Перми повысят надёжность теплоснабжения центральной части города

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» проводят обновление магистральных тепловых сетей в Тополевом переулке в Ленинском районе Перми.

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» проводят обновление магистральных тепловых сетей в Тополевом переулке в Ленинском районе Перми. В рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26 здесь будет уложено 360 метров современной трубы в особо прочной пенополиуретановой изоляции.

Реализуемые мероприятия направлены на повышение качества подачи тепла и горячей воды для жителей жилых домов двух кварталов в историческом центре города. Это адресные меры по модернизации теплосетевой инфраструктуры краевой столицы, которые системно реализует «Т Плюс» в Пермском крае.

В ходе весенне-летней подготовки в Перми энергетики «Т Плюс» планируют заменить 18 участков изношенных труб на улицах Тургенева, Екатерининской, Самаркандской, проспекте Декабристов, а также обновить коммуникации в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.

«Перекладка тепловых сетей — один из важнейших этапов межсезонной подготовки теплоснабжающей инфраструктуры. Напоминаем жителям о необходимости соблюдать повышенное внимание вблизи мест ремонтов — не заходить за ограждения и не парковать личный транспорт вблизи раскопок. Это может негативно сказаться на сроках выполнения работ и несёт угрозу жизни граждан», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В Перми «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение:

— 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.

— 228 учебных заведений: вузы, колледжи.

— 18 центров культуры.

— 5430 многоквартирных домов.