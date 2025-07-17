Энергетики «Т Плюс» в Перми повысят надёжность теплоснабжения центральной части города

«Перекладка тепловых сетей — один из важнейших этапов межсезонной подготовки теплоснабжающей инфраструктуры. Напоминаем жителям о необходимости соблюдать повышенное внимание вблизи мест ремонтов — не заходить за ограждения и не парковать личный транспорт вблизи раскопок. Это может негативно сказаться на сроках выполнения работ и несёт угрозу жизни граждан», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.