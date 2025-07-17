Энергетики «Т Плюс» в Перми повысят надёжность теплоснабжения центральной части города

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» проводят обновление магистральных тепловых сетей в Тополевом переулке в Ленинском районе Перми. В рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26 здесь будет уложено 360 метров современной трубы в особо прочной пенополиуретановой изоляции.
Реализуемые мероприятия направлены на повышение качества подачи тепла и горячей воды для жителей жилых домов двух кварталов в историческом центре города. Это адресные меры по модернизации теплосетевой инфраструктуры краевой столицы, которые системно реализует «Т Плюс» в Пермском крае.
В ходе весенне-летней подготовки в Перми энергетики «Т Плюс» планируют заменить 18 участков изношенных труб на улицах Тургенева, Екатерининской, Самаркандской, проспекте Декабристов, а также обновить коммуникации в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.
«Перекладка тепловых сетей — один из важнейших этапов межсезонной подготовки теплоснабжающей инфраструктуры. Напоминаем жителям о необходимости соблюдать повышенное внимание вблизи мест ремонтов — не заходить за ограждения и не парковать личный транспорт вблизи раскопок. Это может негативно сказаться на сроках выполнения работ и несёт угрозу жизни граждан», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
В Перми «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение:
— 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.
— 228 учебных заведений: вузы, колледжи.
— 18 центров культуры.
— 5430 многоквартирных домов.