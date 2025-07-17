Смерть наступила после очередного инфаркта, пишет «Московский комсомолец».
Юрий Кара снял фильмы «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и другие.
В Ялте в возрасте 70 лет умер режиссер Юрий Кара. Об этом сообщила киножурналист Наталья Боброва, информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.
Смерть наступила после очередного инфаркта, пишет «Московский комсомолец».
Юрий Кара снял фильмы «Завтра была война», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и другие.