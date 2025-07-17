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Предприятие в Башкирии оставило своих сотрудников без миллиона рублей

В Башкирии предприятие задолжало сотрудникам более 1 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирии восстановили права 41 работника местного предприятия, добившись погашения задолженности по заработной плате на сумму более миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила, что ООО «Родники» не выплатила сотрудникам зарплату за минувшие апрель и май. В адреса главы организации внесли представление, также на него завели административное дело по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».

Благодаря вмешательству прокуратуры все долги перед работниками были полностью погашены.

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