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Врач из Самары Зайцева напомнила о важности регулярного тестирования на ВИЧ

Елена Зайцева, врач-инфекционист Самарского областного СПИД-центра, напомнила жителям региона о важности регулярного тестирования на ВИЧ.

Елена Зайцева, врач-инфекционист Самарского областного СПИД-центра, напомнила жителям региона о важности регулярного тестирования на ВИЧ. По её словам, заболевание может годами протекать без симптомов, при этом 77% новых случаев заражения происходят при незащищённых половых контактах.

Как защитить себя:

— Выбирать проверенных партнёров;

— Использовать барьерные средства контрацепции;

— Проходить тестирование на ВИЧ и ИППП раз в год.

Где сдать анализ бесплатно:

— В поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС;

— В отделениях СПИД-центра:

Самара, ул. Ново-Садовая, 226.

Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а.

Тольятти, бульвар Здоровья, 5.

Тольятти, ул. Зелёная, 15.

Сызрань, ул. Астраханская, 41.

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