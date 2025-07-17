Врач из Самары Зайцева напомнила о важности регулярного тестирования на ВИЧ

Елена Зайцева, врач-инфекционист Самарского областного СПИД-центра, напомнила жителям региона о важности регулярного тестирования на ВИЧ. По её словам, заболевание может годами протекать без симптомов, при этом 77% новых случаев заражения происходят при незащищённых половых контактах.
Как защитить себя:
— Выбирать проверенных партнёров;
— Использовать барьерные средства контрацепции;
— Проходить тестирование на ВИЧ и ИППП раз в год.
Где сдать анализ бесплатно:
— В поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС;
— В отделениях СПИД-центра:
Самара, ул. Ново-Садовая, 226.
Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а.
Тольятти, бульвар Здоровья, 5.
Тольятти, ул. Зелёная, 15.
Сызрань, ул. Астраханская, 41.
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