Следователь Рожин ответил, могут ли казнить ангарского маньяка Попкова

Старший следователь Следственного отдела по Ангарску СУ СКР Иркутской области Евгений Рожин ответил на вопрос корреспондента irk.aif.ru, казнят ли ангарского маньяка Михаила Попкова, если в России отменят мораторий на смертную казнь.
«Это очень очевидный вопрос и столь же очевидный ответ — да», — сказал следователь.
Он также рассказал, надеется ли маньяк, приговоренный уже к двум пожизненным срокам и ожидающий нового суда, на какие-то перемены в своей жизни. По словам сотрудника СК, Попков упоминал в разговоре, что хотел бы отправиться на СВО, но его туда не пустили.
«А кто разрешит? При первой же возможности он мог бы сбежать или навредить — себе, окружающим, сослуживцам… Ведь он по-прежнему крайне опасен», — констатирует Евгений Рожин в беседе с корреспондентом irk.aif.ru.
По его словам, Попков, несмотря на свой возраст — ему 61 год — находится в хорошей физической форме и поддерживает ее в условиях колонии, в том числе делает зарядку. Кроме того, маньяк следит за новостной повесткой, производит впечатление начитанного и общительного человека.
Напомним, летом 2025 года следствие передало в суд очередное дело ангарского маньяка. В нем речь идет об убийстве женщины-дворника в 2011 году. Преступление, как признался Попков, он совершил в городском парке Ангарска, когда ехал по нему на велосипеде. У него произошел конфликт с женщиной, которая случайно встретилась ему по дороге — она шла со встречи с подругой и была выпившей. Как утверждал на допросе маньяк, женщина грубо ответила на его вопрос, и он ее убил. Родственников у убитой к 2025 году не осталось, свидетелем по делу проходит ее подруга, от которой та и возвращалась. Эта женщина стала 87-й доказанной жертвой ангарского маньяка, еще три человека после его покушений выжили.