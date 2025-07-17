Следователь Рожин ответил, могут ли казнить ангарского маньяка Попкова

Напомним, летом 2025 года следствие передало в суд очередное дело ангарского маньяка. В нем речь идет об убийстве женщины-дворника в 2011 году. Преступление, как признался Попков, он совершил в городском парке Ангарска, когда ехал по нему на велосипеде. У него произошел конфликт с женщиной, которая случайно встретилась ему по дороге — она шла со встречи с подругой и была выпившей. Как утверждал на допросе маньяк, женщина грубо ответила на его вопрос, и он ее убил. Родственников у убитой к 2025 году не осталось, свидетелем по делу проходит ее подруга, от которой та и возвращалась. Эта женщина стала 87-й доказанной жертвой ангарского маньяка, еще три человека после его покушений выжили.