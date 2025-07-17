Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер во время доклада председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько попросил свежим взглядом посмотреть и сказать «какова ситуация в профсоюзах». При этом он сказал, чего хотел бы от ФПБ.
— Я бы хотел, чтобы это была мощная организация, — подчеркнул глава Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что рассчитывает на то, что профсоюзы в Беларуси будут организованной и мощной базой для поддержки стабильности в обществе. И отметил, что уже сейчас Федерация профсоюзов — выше любой партии.
— Профосюзы и сейчас являются, наверное, самой мощной «партийной» организацией. И котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует, — уверен глава страны.
Также белорусский президент сказал, что никогда не обходит вниманием профсоюзы, также и когда речь заходит об общественно-политической ситуации в республике. В связи с этим главе ФПБ он сказал, что профсоюзам следует быть «заземленными» на трудовые коллективы и на людей. И что в основном, так и есть, хотя «местами не очень».
А вот о возможных недостатках Лукашенко попросил Сенько говорить «без прикрас», указав на то, что для профсоюзной сферы в определенной степени — новый глава все же человек со стороны.
Также Александр Лукашенко обсудил сверхурочный график работы на предприятиях Беларуси с главой Федерации профсоюзов.