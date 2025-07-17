Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси

Также белорусский президент сказал, что никогда не обходит вниманием профсоюзы, также и когда речь заходит об общественно-политической ситуации в республике. В связи с этим главе ФПБ он сказал, что профсоюзам следует быть «заземленными» на трудовые коллективы и на людей. И что в основном, так и есть, хотя «местами не очень».