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В Омске оператор связи оформил сим-карту на умершего человека

Виновных в пособничестве мошенникам привлекли к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского округа Омска возбудила административное дело против оператора мобильной связи. Поводом стало нарушение правил проверки абонентских данных, которое способствовало совершению преступления. Об этом ведомство сообщило 17 июля.

В мае 2025 года была оформлена сим-карта по данным гражданина, умершего более двух лет назад. Новым номером воспользовались аферисты: они позвонили омичу и под предлогом перевода денег на «безопасный счет» похитили у него 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Оператор мобильной связи обязан проверить достоверность представленных персональных данных и при наличии оснований прекратить оказание услуг связи, предотвратив тем самым совершение преступления, однако данные обязанности исполнены не были», — пояснили в облпрокуратуре.

Дело направили в Роскомнадзор для принятия решения о штрафе, который может составить до полумиллиона рублей.

Ранее «КП Омск» сообщила о задержании двоих мужчин, напавших на молодого автомобилиста у ночного магазина.