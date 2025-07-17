В Омске оператор связи оформил сим-карту на умершего человека

Прокуратура Кировского округа Омска возбудила административное дело против оператора мобильной связи. Поводом стало нарушение правил проверки абонентских данных, которое способствовало совершению преступления. Об этом ведомство сообщило 17 июля.
В мае 2025 года была оформлена сим-карта по данным гражданина, умершего более двух лет назад. Новым номером воспользовались аферисты: они позвонили омичу и под предлогом перевода денег на «безопасный счет» похитили у него 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
«Оператор мобильной связи обязан проверить достоверность представленных персональных данных и при наличии оснований прекратить оказание услуг связи, предотвратив тем самым совершение преступления, однако данные обязанности исполнены не были», — пояснили в облпрокуратуре.
Дело направили в Роскомнадзор для принятия решения о штрафе, который может составить до полумиллиона рублей.
Ранее «КП Омск» сообщила о задержании двоих мужчин, напавших на молодого автомобилиста у ночного магазина.