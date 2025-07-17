В Омске оператор связи оформил сим-карту на умершего человека

В мае 2025 года была оформлена сим-карта по данным гражданина, умершего более двух лет назад. Новым номером воспользовались аферисты: они позвонили омичу и под предлогом перевода денег на «безопасный счет» похитили у него 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.