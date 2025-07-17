Горячие парни: Сергей Лазарев на VK Fest и Нейромонах Феофан в «Лужниках»

Кино.
Нейробатя, 16+
Фото: Dudka Films.
Режиссер: Виталий Дудка. В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов, Ольга Жевакина.
Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце, лидере ОПГ. Тот оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения.
С 17 июля в прокате.
Другой, 18+
Фото: Radar Films.
Режиссер: Давид Моро. В ролях: Ольга Куриленко, Филип Шурер, Джули Маес, Жан Шац.
Триллер. После смерти матери Элис возвращается в дом детства, где скрытые камеры фиксируют каждый ее шаг. Неизвестный наблюдатель ведет ее к раскрытию мрачной тайны, которая скрыта в прошлом.
С 17 июля в прокате.
Подмена, 18+
Фото: Bazelevs Entertainment.
Режиссер: Пабло Абсенто. В ролях: Бен Маккензи, Бойана Новакович, Сойер Джонс, Малькольм Фуллер, Ройс Джонсон.
Джек отправляет жену и сыновей в отпуск в Японию, но через видеозвонок видит, как его младший сын тонет. После этого мальчик начинает вести себя странно, и Джек понимает, что его сын одержим мифическим демоном, который видим только через цифровые устройства. Джек должен разгадать тайну, спасти семью и остановить монстра.
С 18 июля в онлайн-кинотеатре Okko.
Парни с юга, 16+
Фото: К. Б. А. / Кинокомпания братьев Андреасян.
Режиссер: Игорь Дмитренко. В ролях: Вартан Даниелян, Георгий Роганян, Олег Громов, Изабэлль Смокова, Александр Житников, Лаура Даниелян.
Два друга, скромный Вартан и авантюрист Гера, работают автомалярами в гаражном кооперативе в одном уютном южном городке. Но денег обоим не хватает. Вартан мечтает о свадьбе с соседкой, в которую он тайно влюблен, а Гера — о красивой жизни. Они решают расширить свой бизнес и открыть модный детейлинг. Для этого герои пытаются заработать на гараж, но каждая попытка заканчивается провалом или убытками.
С 17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink, PREMIER, «Иви».
Звездный путь: Странные новые миры, 18+
Фото: Radar Films.
Режиссеры: Крис Фишер, Аманда Роу. В ролях: Мелисса Навия, Кристина Чонг, Итан Пек, Энсон Маунт, Бабс Олусанмокун, Селия Роуз Гудин, Ребекка Ромейн.
В третьем сезоне фантастического сериала герои попадают в водоворот невероятных приключений. В то время как одна часть команды корабля «Энтерпрайз» остается на борту, другая оказывается захвачена человекоподобными ящерами. Освободиться им поможет только чудо, а еще — слаженная работа. Авторы шоу вновь творчески подходят к каждому эпизоду, создавая его в новом жанре — вас ждет ситком из жизни героев, ставших вулканцами, космоопера с элементами триллера, производственная драма и многое другое.
С 18 июля в «Амедиатеке».
Театр.
Жизель, 12+
Фото: Карина Житкова.
Режиссер: Валентин Грищенко. В ролях: Лариса Корсакова, Лев Брель, Максим Маринин.
В рамках Летних балетных сезонов на сцене РАМТа Русский классический театр балета показывает «Жизель» — балет, поставленный на сцене Парижской оперы в 1841 году. История его появления связана с любовью хореографа Жюля Перро и поэта Теофиля Готье к выдающейся балерине Карлотте Гризи. Для нее и был создан балет на музыку Адольфа Адана — одного из самых модных композиторов Парижа того времени. Либретто основано на записанной немецким поэтом Генрихом Гейне старинной легенде о виллисах — девушках, которые погибали до свадьбы и потом мстили путникам, затанцовывая их до смерти.
19 июля, 19:00, РАМТ.
Семён Котко, 12+
Фото: Мариинский театр.
Режиссер: Сергей Новиков.
К 85-летию со дня мировой премьеры оперы Сергея Прокофьева по повести «Я, сын трудового народа» Валентина Катаева. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. «Семён Котко» — первая опера Прокофьева, созданная после его возвращения в СССР в 1936 году. События происходят во время Гражданской войны. Георгиевский кавалер, молодой артиллерист Семён Котко возвращается с фронта. На войне он спас зажиточного крестьянина Никанора Ткаченко от расстрела, и он пообещал благословить его дочь Софью на брак с Семеном. Сватовство расстраивается. Отец хочет выдать Софью за дворянина.
17−20 июля, 19:00, 19, 20 июля, 12:00, Большой театр, Историческая сцена.
«Мера за меру. Это твоя вина», 18+
Фото: международный театральный фестиваль им. А, П. Чехова.
Режиссер: Габриэль Чаме Буэндиа. В ролях: Матиас Басси, Николас Жентиле, Агустин Солер, Эльвира Гомес, Марилин Петито.
Чеховский фестиваль привез в Москву спектакль из Буэнос-Айреса (Аргентина). Это яркая и оригинальная интерпретация одной из наименее известных пьес Уильяма Шекспира. В прошлом известный клоун, автор учебника по искусству клоунады, а сегодня один из самых востребованных преподавателей этого жанра и режиссеров в Латинской Америке и Европе, Габриэль Чаме погружает зрителей в атмосферу откровенного фарса, где границы между реальностью и иллюзией стираются, а безжалостная сатира становится инструментом для раскрытия глубоких социальных, философских и политических вопросов.
17, 18 июля, 20:00, Театр Ермоловой.
Преступление и наказание, 16+
Фото: Евгений Матвеев.
Режиссер: Борис Эйфман. В ролях: Полина Павленко, Владимир Афоничкин, Даниил Афоничкин, Сергей Волобуев, Мария Абашова, Дмитрий Фишер.
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит на Исторической сцене Большого театра балет «Преступление и наказание» на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко. Мировая премьера спектакля состоялась 17 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге. Это третий роман Федора Достоевского, переводимый хореографом на язык танца. Оставаясь верным своим авторским принципам, Борис Эйфман не иллюстрирует хрестоматийный текст, а пытается дать собственные ответы на глобальные вопросы о внутренней природе человека, значении универсальных моральных ориентиров и результатах их низвержения.
22−24 июля, 19:00, Большой театр.
Это моя жизнь, 16+
Фото: пресс-служба Современника.
Режиссер: Гульназ Балпейсова. В ролях: Алёна Бабенко, Иван Стебунов, Ефим Белосорочка, Марта Хованская.
Ей 50. Она яркая, дерзкая и мудрая, но в то же время по-детски трогательная и очень одинокая. После разрыва с любимым Милли осталась лишь с воспоминаниями о воскресных походах по забегаловкам и киношкам. Но сдаваться не в ее стиле. Еще есть время бросить вызов безжалостному времени и начать всё с нуля. Ведь это ее жизнь — и она решила жить ее на полную!
20 июля, 19:00, «Современник», Основная сцена.
Музеи.
Потсдам. Июль 1945, 6+
Фото: пресс-служба «Музея Победы».
Выставка приурочена к 80-летию Потсдамской конференции, последней официальной встречи лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции. В экспозицию вошли подлинные документы и личные вещи представителей советской делегации. Среди них портфель чрезвычайного и полномочного посла СССР в США Андрея Громыко. Особый интерес вызывает уникальный раритет — меморандум маршалу авиации Федору Фалалееву от командующего ВВС США генерала Генри Харли Арнольда о результатах стратегических бомбардировок Японии американскими ВВС.
С 17 июля по 2 августа, Музей Победы.
На берегах озера Иссык-Куль, 0+
Фото: пресс-служба Музея Востока.
Изобразительному и декоративно-прикладному искусству Киргизии XX века посвящается новая выставка в Музее Востока. Красота природы этой страны и уникальная культура киргизского народа отразится в проекте. Зрители увидят живописные полотна представителей национального изобразительного искусства разных поколений: Семёна Чуйкова, Гапара Айтиева, Джамбула Джумабаева, Догдурбека Нургазиева, станковую скульптуру и керамические композиции Шаарбека Аманкулова. С живописными работами перекликаются предметы декоративно-прикладного искусства конца XIX-XX веков. Архаичные узоры вышиты киргизскими мастерицами на подвесных сумках, завесах на ниши в юрте, рукавичках для посуды.
17 июля — 12 октября, Музей Востока, Павильон № 13 на ВДНХ.
Tasha Artzolotoe «13 сезонов: охота на бабочек», 6+
Фото: Tasha Artzolotoe.
Персональная выставка Tasha Artzolotoe, на которой представлены работы из серий «Воды Милюзины» и «Охота на бабочек», посвященных самому яркому, насыщенному и чувственному времени года — лету. Художница исследует его, наблюдая тонкие границы между явью и сновидением, природой и человеческими эмоциями.
С 18 июля, галерея ART&BRUT.
В объективе — Россия, 0+
Фото: пресс-служба Музея современной истории России.
Выставка «В объективе — Россия» посвящена 15-летию со дня создания «Музея-галереи Е. Евтушенко» в Переделкино, который поэт передал в дар Российской Федерации 17 июля 2010 года. Посетители смогут увидеть авторские фотографии Евгения Евтушенко, личные вещи поэта. А также работы современных фотохудожников и любителей фотографии Александры Витюшкиной, Павла Волкова, Станислава Напалкина, Руфияны Никитушкиной, Сергея Пупонина, Владислава Соколовского, Александра Чернавского.
До 30 августа, Музей-галерея Евгения Евтушенко.
Концерты.
МТС Live Лето: Нейромонах Феофан, 16+
Фото: МТС Live Лето.
Нейромонах Феофан собирает гостей на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения в формате опен-эйр: петь, хохотать да безудержно плясать вместе с драмодеем и его бессменными спутниками — диджеем Никодимом и медведем — под открытым небом. Нейромонах Феофан предпочитает скрывать свою личность под образом старца. Проект с самобытным и узнаваемым звучанием, сочетающим энергичный drum&bass, мелодичность русских народных мотивов и красивый глубокий вокал.
22 июля, 20:00, Лужники.
Торжественное закрытие Школы-фестиваля «Донбасский экспресс», 6+
Фото: школа-фестиваль «Донбасский экспресс».
«Донбасский экспресс» — это благотворительный проект для молодых музыкантов от 12 до 25 лет, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководители фестиваля — скрипач Петр Лундстрем и пианист Александр Романовский. За 12 дней фестиваля 95 юных музыкантов со всей страны, в том числе с прифронтовых территорий, демонстрировали свое мастерство и участвовали в насыщенной образовательной программе. Финалом станет концерт, посвященный 80-летию Великой Победы. На сцене оркестр и хор участников «Донбасского экспресса».
23 июля, 14:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал.
ISENTIE, 16+
Фото: ISENTIE.
Первый сольный концерт ISENTIE. Стремительно набирающая популярность российская исполнительница, знакомая публике по фестивалям Signal, Daydream, Fleur, Дружба, Odyssey 7 Wonders. ISENTIE исполнит «Ringtone», композиции, созданные в тандеме с Mirs Pirs. Поклонники полюбили артистку за глубокий и пронзительный вокал, ставший ее визитной карточкой.
8 июля, 20:00, пространство «Оригинал».
Фестивали.
VK Fest в «Лужниках», 12+
Фото: пресс-служба ВКонтакте.
Концерт на одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. Впервые шоу синей дорожки смогут увидеть вживую посетители фестиваля. На музыкальных сценах выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова, ZOLOTO, NILETTO, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, Три дня дождя, Элджей, группа ХЛЕБ, IOWA, «Комната культуры» и еще десятки артистов. В пространстве инфлюенсеров пройдут встречи, автограф-сессии и челленджи. А на VK Лектории гости смогут поучаствовать в дискуссии с Марией Захаровой, Фёдором Бондарчуком, Артемием Лебедевым, Симоной Юнусовой, Седой Каспаровой, Александром Бельковичем.
19 и 20 июля, с 12:00 до 23:00, «Лужники».
«Дело техники» на VK Fest, 6+
Фото: Политический музей.
Политехнический музей примет участие в фестивале VK Fest в Лужниках с научно-просветительским проектом «Дело техники». Расскажет об истории развития технологий и эволюции устройств, о выдающихся отечественных ученых и изобретателях и о том, какими знаниями и умениями должен обладать современный инженер.
Участники познакомятся с телескопическим механизмом и смогут создать свою работающую модель на мастер-классе «Телескопический ковш или пасть дракона?». Рассмотреть устройство микросхемы и разных типов ламп, заводной часовой механизм предложат на занятии «Детали, механизмы и устройства под микроскопом». А на мастер-классе «Сетчатые каркасы Владимира Шухова» в открытой мастерской участники научатся создавать архитектурные объекты, в основе которых лежит технология сетки. Участие в мероприятиях — по билету на VK Fest 2025.
19, 20 июля, с 11:00 до 20:00, «Лужники».
Большой кофейный фестиваль «Заварка» в Туле, 6+
Фото: пресс-служба Октавы, Александр Воронин.
Главное кофейное событие лета для всех, кто не мыслит день без чашки ароматного напитка. Фестиваль соберет в Туле лучших обжарщиков страны, титулованных бариста, шефов, экспертов и просто поклонников кофейной культуры. В программе — дегустации, каппинги, мастер-классы по латте-арту и альтернативным способам заваривания, гастрономические коллаборации, турнир бариста и вечерние DJ-сеты. Среди спикеров Лев Решетняк — тренер чемпионов и судья кофейных соревнований, Дарья Арзямова, руководитель программы лояльности «Кофемании», Андрей Колбасинов, основатель Samovar Coffee и консультант по запуску кофейных проектов в малых городах, Виталий Сердунич, сооснователь культовой кофейни «Петя и Волк», и др. Фестиваль объединяет профессионалов и любителей: кофе как искусство, как бизнес и как стиль жизни — в одном живом, бодрящем пространстве.
19 июля, кластер «Октава» (Тула).
III Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 18+
Фото: РОСИЗО.
Масштабная кинопрограмма, которая развернется сразу на нескольких престижных площадках Москвы. 23 фильма из 11 стран, среди которых Аргентина, Венесуэла, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Перу, Уругвай, Эквадор, Эль-Сальвадор. Зрители познакомятся с латиноамериканским кинематографом во всем его многообразии. В 2025 году палитра фестивальных кинопоказов дополнится не только документальными, художественными и короткометражными работами, но и великолепной анимацией. В этом году к уже знакомым зрителям кинофестивальным площадкам в первый раз присоединился летний кинотеатр РОСИЗО.
С 22 по 25 июля, Москва.
Первая международная школа кукольников имени С. В. Образцова, 16+
Фото: Лидия Широнина.
В Школе кукольников принимают участие 36 профессиональных артистов театров кукол не старше 35 лет из 10 стран мира: России, Армении, Беларуси, Иордании, Ирана, Казахстана, Ливана, Мексики, Монголии и Узбекистана. Россия будет представлена участниками из 17 городов Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов, от Москвы и Санкт-Петербурга до Улан-Удэ и Нерюнгри.
До 2 августа, Театр кукол им. С. В. Образцова, пансионат «Актер» СТД РФ (Звенигород).
VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение», 0+
Фото: пресс-служба фестиваля "Вдохновение.
В этом году фестиваль соберет ведущие творческие коллективы и проекты из России и зарубежных стран. Всего в программе «Вдохновения» запланировано свыше 25 мероприятий в 17 жанрах. Гостей ждут музыкальные и драматические спектакли, мультимедийные инсталляции, театральная и танцевальная лаборатории, концерты, аудиопроекты и другие яркие активности.
С 23 по 27 июля, ВДНХ.