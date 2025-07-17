Горячие парни: Сергей Лазарев на VK Fest и Нейромонах Феофан в «Лужниках»

Ей 50. Она яркая, дерзкая и мудрая, но в то же время по-детски трогательная и очень одинокая. После разрыва с любимым Милли осталась лишь с воспоминаниями о воскресных походах по забегаловкам и киношкам. Но сдаваться не в ее стиле. Еще есть время бросить вызов безжалостному времени и начать всё с нуля. Ведь это ее жизнь — и она решила жить ее на полную!