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В Ростовской области водитель легковушки устроил ДТП, сбил пешехода и уехал

В поселке Ростовской области водитель легковушки устроил ДТП, есть пострадавшая.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Каменоломни Ростовской области неизвестный водитель сбил 36-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Это произошло вечером 16 июля, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3105» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с Ford Focus. После этого «ГАЗ» совершил наезд на пешехода, которая шла по правому краю проезжей части. В итоге пострадавшая с травмами попала в больницу.

Известно, что после случившегося правоохранители нашли брошенным «ГАЗ-3105».

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