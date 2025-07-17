В Ростовской области водитель легковушки устроил ДТП, сбил пешехода и уехал

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3105» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с Ford Focus. После этого «ГАЗ» совершил наезд на пешехода, которая шла по правому краю проезжей части. В итоге пострадавшая с травмами попала в больницу.