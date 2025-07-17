Новичок Гудиев и переподписание Дзюбы с Фернандесом: каким «Акрон» подходит к дерби Самарской области и новому сезону

Три потери, три аренды.
В середине июня «молодые и звонкие» объявили об уходе троих полузащитников. Владимир Хубулов, который часто забивал после замен, вернулся из аренды в «Крылья Советов». А Владимир Москвичев вновь оказался в столичном «Торпедо».
Также клуб покинул Мавис Чибота из Конго. Так и не заиграл в тольяттинской команде. В его активе лишь пять матчей без результативных действий. Весной был в израильском «Бней Сахнине». Сейчас — свободный агент.
В аренду отправили Пауло Витора. 23-летний защитник тоже не закрепился у «красно-черных». Выходил на поле в 19 встречах. Отметился одной желтой карточкой. Сезон проведет в португальском коллективе «Витория Гимарайнш».
По такому же сценарию пройдет год у Вячеслава Бардыбахина. Только в волгоградском «Роторе». Сыграл в 15 матчах РПЛ и Кубка. Заработал три «горчичника» и одну красную.
Плюс «Акрон» подписал новый 2-летний контракт с 20-летним форвардом Сергеем Грибовым. В системе тольяттинцев с февраля 2024-го. Поучаствовал в 14 играх основы, забил гол и получил желтую. Следующий сезон проведет в саратовском «Соколе».
Переподписали лидеров, усилились Гудиевым.
Сейчас единственным новичком волжан остается 30-летний голкипер Виталий Гудиев. Соглашение о сотрудничестве на 3 года. Ранее был в воронежском «Факеле». В 23 матчах пропустил 33 мяча. Шесть «сухарей». Дебютировал в «товарняке» с костромским «Спартаком» 30 июня (0:0).
При этом «Акрон» сохранил лучшего бомбардира в истории российского футбола и сборной, 36-летнего нападающего Артема Дзюбу. В 22 встречах за Тольятти забил десять голов и выдал семь ассистов. 1 июня один из лидеров волжан подписал контракт еще на год и получил любимый 22-й номер.
Также оформили полноценное 3-летнее соглашение с защитником Роберто Фернандесом. Легионер принадлежал калининградской «Балтике». «Акрон» выкупил права на него. В 19 встречах РПЛ за «красно-черных» оформил две результативные передачи. Плюс четыре «горчичника».
В зоне интересов.
Сейчас в команде все еще ждут трансферы на вход. Синдром второго сезона никто не отменял, соперники будут серьезнее воспринимать «молодых и звонких». А 19 июля первый тур РПЛ. Дерби с «Крылышками». Оттого и сохраняется потребность в усилении, свежих футболистах.
Пока есть информация об интересе тольяттинцев к защитнику экс-защитнику «Пари НН», воспитаннику «Локо» Станиславу Магкееву. В 21 игре РПЛ (две — стыковые) не отметился результативными действиями. Также выходил в двух кубковых матчах.
Появились сведения и о Релебохиле Мофокенге из ЮАР. Это 20-летний форвард «Орландо Пайретс». Помимо «Акрона», привлек внимание «Барселоны» и «ПСЖ». А нижегородцы уже отправляли ему первое предложение.
Еще один потенциальный новичок для команды Заура Тедеева — 27-летний опорник московского «Торпедо» Хетаг Хосонов. Контракт с «автозаводцами» рассчитан до конца 2027 года. Интересовались им и «Крылья». В прошедших сезонах РПЛ и ФНЛ дважды отличился и сделал столько же голевых передач.
А на днях писали, что «Акрон» упустил 22-летнего шведского защитника Джо Мендеса. Все сорвалось из-за отсутствия гарантий перевода. Хотя условия личного соглашения были согласованы. В итоге перебрался в турецкий «Самсунспор».
Успеют ли «красно-черные» качественно усилиться до конца трансферного окна? Ожидать ли перспективных и способных ребят, о которых недавно рассказывал наставник тольяттинцев Тедеев? Ждем новостей от представителей команды.
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