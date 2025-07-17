Новичок Гудиев и переподписание Дзюбы с Фернандесом: каким «Акрон» подходит к дерби Самарской области и новому сезону

При этом «Акрон» сохранил лучшего бомбардира в истории российского футбола и сборной, 36-летнего нападающего Артема Дзюбу. В 22 встречах за Тольятти забил десять голов и выдал семь ассистов. 1 июня один из лидеров волжан подписал контракт еще на год и получил любимый 22-й номер.