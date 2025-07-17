Виталий Хоценко дал старт Всероссийскому молодежному форуму «Мы — Россия»

Масштабный культурно-образовательный фестиваль, объединивший представителей разных национальностей, проходит в регионе впервые. И завершится «Парадом Регионов». Участники яркого шествия пронесут по главной улице города 100-метровый флаг нашей страны. И посвятят это событие Омску — Молодежной столице России-2025.
Форум «Мы — Россия» стартует сегодня и продлится два дня. Организован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Цель проекта — сохранение самобытных традиций региона, укрепление межнациональных связей.
Культурно-образовательная программа включает лекции, мастер-классы, практикумы, которые проводят известные российские медиаспециалисты, блогеры и общественные деятели.
Открыли форум Губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор Дома народов России Анна Полежаева.
В своем приветствии глава региона отметил особую роль молодежи в укреплении единства страны и сохранении исторических и культурных традиций. А также напомнил, что Омская область — территория, где на протяжении десятилетий сохраняется устойчивый межэтнический мир и межконфессиональное согласие.
«В Омской области живут представители 135 национальностей. Мы вместе отмечаем праздники, участвуем в общих проектах. У нас сильны традиции добрососедства и поддержки. Уважения к культуре каждого. Это — наша гордость и наш общий ресурс. Сегодня представители разных национальностей и конфессий вместе со страной сражаются в специальной военной операции. Как и в годы Великой Отечественной войны, делают всё, чтобы приблизить нашу победу. Вносят вклад — от производства вооружений и продуктов питания до передачи техники, маскировочных сетей и многого другого», — подчеркнул Виталий Хоценко.
«Нас объединяют чувство единства, коллективизм, преемственность поколений и память о прошлом. Омская область — пример бережного отношения к этим опорам. Именно поэтому мы здесь. И вместе сможем реализовать важнейшие проекты — и в этом, и в следующем году», — отметила Анна Полежаева.
Мероприятия форума, которые продляться