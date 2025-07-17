Виталий Хоценко дал старт Всероссийскому молодежному форуму «Мы — Россия»

«В Омской области живут представители 135 национальностей. Мы вместе отмечаем праздники, участвуем в общих проектах. У нас сильны традиции добрососедства и поддержки. Уважения к культуре каждого. Это — наша гордость и наш общий ресурс. Сегодня представители разных национальностей и конфессий вместе со страной сражаются в специальной военной операции. Как и в годы Великой Отечественной войны, делают всё, чтобы приблизить нашу победу. Вносят вклад — от производства вооружений и продуктов питания до передачи техники, маскировочных сетей и многого другого», — подчеркнул Виталий Хоценко.