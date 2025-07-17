Число больных туберкулезом снизилось на 17% в Иркутской области

С января по июнь 2025 года в Иркутской области выявлено 476 новых случаев заболевания туберкулезом. Стоит отметить, что это на 103 случая меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди заболевших зарегистрировано десять детей и девять подростков. Показатель заболеваемости в регионе составляет 41,3 случая на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период 2024 года он был почти 50 Об этом КП-Иркутск рассказывают в Иркутской туберкулезной больнице.