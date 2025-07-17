Любопытный горбатый кит «заблудился» в гавани Сиднея и парализовал движение

Горбатый кит, сбившийся с привычного маршрута миграции, стал неожиданным участником движения в гавани Сиднея и вызвал навигационные сложности для пассажирских паромов и частных судов. Историю передали в The Guardian.
Молодое животное впервые заметили пассажиры утреннего парома в районе Форт-Денисон. После этого кит проплыл мимо центра города и направился в сторону военной базы на острове Гарден, затем к заливу Уотсонс и севернее — в Бальморал.
К полудню кит вернулся в восточную часть гавани и продолжил свои неспешные плавания. По словам морского биолога Ванессы Пиротт, он не выглядит растерянным — наоборот, кит был «расслаблен и явно наслаждался городским пейзажем».
«Он словно решил устроить себе полноценную экскурсию по Сиднею, — говорит Ванесса. — Мы не каждый день видим, как горбатый кит “гуляет” в заливе Уотсонс. Он активный и крайне любопытный».
Сотрудники Службы национальных парков и судоходства Нового Южного Уэльса сопровождают кита в небольших лодках, чтобы предотвратить столкновения с другими судами. Они создают охранную зону вокруг животного, двигаясь по бокам и сзади, — именно там чаще всего происходят столкновения.
По словам представителей транспортного ведомства, животное временно задержало один паром, но в целом движение не нарушено. За китом продолжают следить в реальном времени, чтобы избежать новых перебоев в работе транспорта.
Хотя отклонения от миграционного пути у горбатых китов случаются, такой длительный и активный «тур по гавани» — редкость. Обычно киты заходят в воды у Манли, понимают, что сбились с курса, и уходят обратно. Но этот решил остаться.
«Он удивляет нас снова и снова. Даже подошел вплотную к паддлбордисту, плавая почти на мелководье, — рассказывает Пиротта. — Обычно такое поведение характерно для южных китов, но не для горбатых».
По ее словам, кит, скорее всего, движется на юг и попал в гавань ночью. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Специалисты используют возможность, чтобы собрать данные и фотографии: каждое такое наблюдение помогает лучше понять поведение морских млекопитающих.