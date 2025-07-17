Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей.
Раннее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что там 17 июля рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов.
«По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта — ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения с тем, чтобы ответить на вопросы людей», — сказал Песков журналистам.