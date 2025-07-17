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Песков прокомментировал штрафы за поиск экстремистских материалов

Песков: в вопросе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны подробности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что по инициативе о штрафах за поиск экстремистских материалов нужны более подробные объяснения на вопросы людей.

Раннее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что там 17 июля рассмотрят проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов.

«По всей видимости, нужны просто объяснения (инициаторов проекта — ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения с тем, чтобы ответить на вопросы людей», — сказал Песков журналистам.

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