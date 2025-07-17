Первые в ПФО! Уфимские врачи провели уникальную высокотехнологичную операцию

Как отметили в БГМУ, применение роботизированных систем в кардиохирургии значительно сокращает период восстановления пациентов. В Центре роботической хирургии университета отмечают устойчивый рост количества таких операций: если в первый год работы было выполнено 200 процедур, то в 2024 году их число достигло 1000.