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Первые в ПФО! Уфимские врачи провели уникальную высокотехнологичную операцию

Врачи БГМУ первыми в ПФО провели с помощью робота уникальную операцию.

Источник: Комсомольская правда

В клинике Башкирского государственного медицинского университета успешно выполнили первую в Приволжском федеральном округе робот-ассистированную операцию маммарокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения с использованием системы Da Vinci Xi.

63-летний пациент поступил в клинику с ишемической болезнью сердца и стенокардией, он жаловался на боли за грудиной и одышку при физической нагрузке. После комплексного обследования, включавшего коронарографию, было выявлено значительное сужение передней межжелудочковой артерии, а также наличие мышечного «моста».

Новаторская методика позволила хирургам провести операцию через небольшие проколы, без повреждения мышечного корсета. Благодаря визуализации высокой четкости и уникальным инструментам врачи смогли с ювелирной точностью работать с мельчайшими сосудистыми структурами.

Как отметили в БГМУ, применение роботизированных систем в кардиохирургии значительно сокращает период восстановления пациентов. В Центре роботической хирургии университета отмечают устойчивый рост количества таких операций: если в первый год работы было выполнено 200 процедур, то в 2024 году их число достигло 1000.

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