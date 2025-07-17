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В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности

Песков: в РФ есть работающая система антитеррористической деятельности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности.

«У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ и создании якобы органа, координирующего этот процесс.

Ранее «Известия» сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему о таких планах «неизвестно».

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