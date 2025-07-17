В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности.
«У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ и создании якобы органа, координирующего этот процесс.
Ранее «Известия» сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему о таких планах «неизвестно».