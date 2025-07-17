Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прокуратура организовала горячую линию для выпускников школ

Донские выпускники могут пожаловаться на нарушение прав в период приемной кампании.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Ребята смогут пожаловаться в случае нарушения прав в период приемной кампании 2025/26 учебного года.

— Особое внимание будет уделяться вопросам льготных категорий абитуриентов, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Обращения принимаются по телефону дежурного прокурора донской прокуратуры. Каждая поступившая информация будет тщательно проверяться. Горячая линия поможет обеспечить равные возможности для всех выпускников при поступлении в учебные заведения.

Подпишись на нас в Telegram.