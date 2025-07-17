В Ростовской области прокуратура организовала горячую линию для выпускников школ

Прокуратура Ростовской области организовала горячую линию для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Ребята смогут пожаловаться в случае нарушения прав в период приемной кампании 2025/26 учебного года.
— Особое внимание будет уделяться вопросам льготных категорий абитуриентов, — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Обращения принимаются по телефону дежурного прокурора донской прокуратуры. Каждая поступившая информация будет тщательно проверяться. Горячая линия поможет обеспечить равные возможности для всех выпускников при поступлении в учебные заведения.
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