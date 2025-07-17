Красноярская дзюдоистка представит Россию на Универсиаде в Германии

Красноярский край на студенческих соревнованиях будет представлять дзюдоистка Наталья Ёлкина, студентка Сибирского федерального университета. Наталья — одна из самых перспективных спортсменок региона, неоднократно становилась призером и победительницей мировых и европейских первенств, а также успешна на российских и международных стартах. Она является действующей чемпионкой известного в Красноярске гулидовского турнира.