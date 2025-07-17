Красноярская дзюдоистка представит Россию на Универсиаде в Германии

Сборная российских студентов отправляется на XXXII Всемирную летнюю универсиаду, которая стартовала в Германии.
В связи с ограничениями, российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Общее количество участников от страны составит 48 человек.
Турнир, охватывает 18 видов спорта и предусматривает розыгрыш 234 комплектов наград. Проходить будет в нескольких городах Германии.
Красноярский край на студенческих соревнованиях будет представлять дзюдоистка Наталья Ёлкина, студентка Сибирского федерального университета. Наталья — одна из самых перспективных спортсменок региона, неоднократно становилась призером и победительницей мировых и европейских первенств, а также успешна на российских и международных стартах. Она является действующей чемпионкой известного в Красноярске гулидовского турнира.
Состязания по дзюдо запланированы в городе Эссен. Наталья Ёлкина будет выступать в весовой категории 57 килограмм. Ее выступления начнутся 23 июля: предварительные поединки стартуют в 14:00 по красноярскому времени, а финальные схватки пройдут вечером, в 21:00.
Как раннее писал «МК в Красноярске», красноярские борцы блестяще завоевали медали на первенстве России. Красноярский край представили 23 борца, и двое из них завоевали медали.