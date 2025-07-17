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В России появится рейтинг ресторанов — аналог гида «Мишлен»

В России появится собственная система оценки заведений общественного питания. Как рассказал глава Роскачества Максим Протасов, в механике рейтинга будет сочетаться самооценка бизнеса и независимый аудит, а пользовательские отзывы — учитываться в финальных результатах.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Россия создает собственную систему оценки заведений, аналогичную ресторанному гиду «Мишлен». Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Роскачества Максим Протасов. Проект получил название «Сервис-Страна» и стартовал в июне этого года как федеральная премия.

По словам Протасова, основой рейтинга станет механизм самооценки: каждое заведение сможет представить информацию о себе, после чего данные будут проверяться с помощью онлайн— или оффлайн аудита. «Мы будем смотреть, насколько то, что ресторан о себе заявляет, соответствует реальности», — пояснил он.

Кроме того, Роскачество планирует интеграцию с поисковыми платформами и агрегаторами отзывов, чтобы учитывать мнение клиентов. Такой подход, по словам Протасова, позволит комплексно оценивать качество сервиса и составить объективный рейтинг.

Инициатива уже прошла пилотное тестирование в Челябинской области. В будущем она охватит также отели и другие сферы обслуживания. Проект поможет сформировать устойчивую систему оценки клиентского сервиса по всей стране и выделить лучших представителей отрасли.