В России появится рейтинг ресторанов — аналог гида «Мишлен»

По словам Протасова, основой рейтинга станет механизм самооценки: каждое заведение сможет представить информацию о себе, после чего данные будут проверяться с помощью онлайн— или оффлайн аудита. «Мы будем смотреть, насколько то, что ресторан о себе заявляет, соответствует реальности», — пояснил он.