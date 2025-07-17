Тарасова приехала проститься с Миттой в инвалидном кресле

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова приехала на прощание с режиссером Александром Миттой. На церемонию она прибыла в инвалидном кресле. Об этом в четверг, 17 июля, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».
Ранее появились видео, как шесть мужчин вносят гроб с телом в Центральный дом литераторов — именно там проходит церемония прощания. После нее артиста кремируют.
Сын сценариста Евгений Митта сообщил о смерти отца 14 июля. Карьера режиссера началась с экранизации пьесы писателя Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Позднее Митта снял фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя» и другие ленты.
Согласно информации СМИ, режиссер скончался из-за рака почки. Последние дни своей жизни Митта проходил паллиативное лечение в хосписе.
Российский лидер Владимир Путин поспешил выразить глубокие соболезнования семье и близким Александра Митты в связи с его кончиной. Глава страны подчеркнул, что артист был выдающимся режиссером и сценаристом. Память о Митте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег, а также поклонников его творчества.