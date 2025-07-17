Госдума одобрила введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов.
Сбор будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта.
Для целей взимания сбора аэропорты будут объединены в группы по заявлениям юрлиц, ИП, владеющих аэропортами на праве собственности или на ином законном основании. Объединение будет осуществляться на основании решения правительства с учетом этих заявлений.
Средства инфраструктурного сбора, взимаемого в аэропортах одной группы, будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта одного или нескольких аэропортов той же группы.
Правительство утвердит порядок определения и формирования размера сбора, порядок его взимания, аккумулирования и использования; порядок определения групп аэропортов, в которых он будет взиматься и использоваться; перечень объектов инфраструктуры, на которые будет использоваться инфраструктурный сбор.
При этом аэропорты, в которых концессионные соглашения на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры заключены до вступления закона в силу, не будут включаться в группы в целях взимания сбора.
Аккумулированием и использованием инфраструктурного сбора будет заниматься подведомственная Росавиации организация, на которую правительство возложит соответствующие функции.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.