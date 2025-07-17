Таролог Янко рассказала, как влюбить в себя человека, если вы знаете его знак зодиака

Знание знака зодиака человека, который вам нравится, может стать отличным козырем в рукаве на пути к его сердцу. Как влюбить в себя разных представителей зодиакального круга, «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.
Овен.
Это может быть удивительно для многих, но Овны действительно влюбляются довольно быстро. Они любят приключения, любят и захватывающие события — так что сердечные переживания им просто необходимы. И когда они в кого-то влюбляются, это происходит очень быстро и очень страстно. Но в большинстве случаев, когда страсть утихает, они начинают идти на попятную, потому что не хотят сталкиваться с последующими обязательствами, так что с ними нужно быть на максимально легкой и позитивной волне, не переходя личных границ.
Телец.
Тельцы из всех знаков зодиака влюбляются, безусловно, быстрее всего. У них большое, открытое сердце, они всегда в поиске кого-то, кому бы они могли его подарить. А вот ревность способна иногда мешать в личной жизни, правда, не на начальной стадии отношений.
Близнецы.
Представители этого знака довольно часто влюбляются по несколько раз в неделю — это нормально для них. У них довольно легкое отношение к жизни, и как только человек им наскучил, они удаляют его номер. Могут влюбиться хоть с первого взгляда, но не факт, что это будет только один человек.
Рак.
Представители знака тоже влюбляются очень быстро и легко. Рак — человек, живущий своими эмоциями, и он очень привязан к тем переживаниям (например, к любви), которые заставляют его чувствовать себя живыми. И хотя у большинства из них много ран на душе, каждый раз они влюбляются, как в первый.
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Лев.
Влюбляются с первого взгляда, но при отсутствии взаимного интереса быстро потухают. Когда Лев заинтересован в ком-то, он делает этого человека центром своего мира. Для многих такое внимание — действительно приятная вещь, которая впоследствии находит свое продолжение и в семейной жизни. Единственная проблема с представителями этого знака — им нужно много внимания и комплиментов, порой им надо и польстить.
Дева.
Чаще всего влюбляются, долго присматриваясь к человеку, и отношения Дев нередко начинаются с дружбы. Девы верны, добры, скромны, трудолюбивы и практичны во всех вопросах. Девам нужны стабильные отношения с партнером, который располагает к открытости и вызывает доверие. Для Девы важно инвестировать время и энергию в правильного партнера, а не растрачивать зря, они хотят построить крепкие и надежные отношения.
Весы.
Чтобы полюбить человека, им нужно много времени. Весам часто бывает невероятно сложно сделать даже самый простой выбор, даже если это касается их личной жизни. Чтобы решиться на серьезные отношения, им нужно много времени на раздумья и притирку, а если объектов симпатии несколько, то нередко представители этого знака так и имеют по несколько партнеров одновременно, потому что не могут определиться.
Скорпион.
Влюбляются с первого взгляда! Скорпионы в любви — страстные, верные и заботливые. Но в то же самое время они самые ревнивые и истеричные. Этот человек будет ревновать свою любовь к каждому столбу, будет контролировать каждый шаг, устраивать скандалы по поводу и без, ведь уровень паранойи у них часто зашкаливает. Второй половинке Скорпиона часто приходится очень нелегко, а также и всем ближайшим друзьям и родственникам, которым приходится быть свидетелями этой драмы и успокаивать влюбленного Скорпиона.
Стрелец.
Представителей знака всегда тянет к ярким, позитивным переживаниям, поэтому неудивительно, что им не нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то. Порой они могут быть слепо оптимистичны или увлекаться кем-то слишком быстро, что может идти им во вред, но с другой стороны, в случае если это действительно их судьба, они точно своего не упустят.
Козерог.
Влюбляются редко и тщательно выбирают партнера с холодной головой. Они дисциплинированны, ответственны, имеют большое самообладание. В любви Козерогу может быть трудно пойти на сближение, потому что они выражают свою любовь через действия, а не слова. Но как только отношения сложились, они чрезвычайно нежны и лояльны. Они должны искать людей, которые так же ответственны и не будут тратить ни свое, ни чужое время, а также создавать проблемы на ровном месте.
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Водолей.
Водолеи могут быть независимыми, оригинальными, но при этом невероятно чуткими и часто высокоинтеллектуальными. Могут влюбиться довольно быстро при условии, что найдут общий язык с объектом своей симпатии. Именно интеллектуальное стимулирование является одним из самых больших романтических удовольствий для Водолея — они будут очень ценить и все больше влюбляться в человека, который может вовлечь их в умный разговор и соответствовать их уровню образования и остроумия.
Рыбы.
Рыбы — это романтики зодиака, поэтому они могут влюбиться с первого взгляда и будут помнить день, когда вы встретились, день, когда у вас начались серьезные отношения, когда вы поцеловались, и так до бесконечности. Обратной стороной Рыб являются их мрачное настроение и цепкость, которые могут давить на партнера. Но если человек сможет смириться с их темной стороной, у него будет самый преданный и нежный партнер в мире.
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