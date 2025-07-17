Таролог Янко рассказала, как влюбить в себя человека, если вы знаете его знак зодиака

Это может быть удивительно для многих, но Овны действительно влюбляются довольно быстро. Они любят приключения, любят и захватывающие события — так что сердечные переживания им просто необходимы. И когда они в кого-то влюбляются, это происходит очень быстро и очень страстно. Но в большинстве случаев, когда страсть утихает, они начинают идти на попятную, потому что не хотят сталкиваться с последующими обязательствами, так что с ними нужно быть на максимально легкой и позитивной волне, не переходя личных границ.