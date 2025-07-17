Бывший вице-мэр Омска Книс останется под домашним арестом

По информации следствия, генерал-майор внутренней службы организовал эксплуатацию служебного катера без личных финансовых вложений. Судном управлял сотрудник исправительной колонии № 6, а ущерб государству составил не менее 1,7 млн рублей. В апреле 2024 года следователи безуспешно пытались добиться заключения Книса под стражу, но его оставили под домашним арестом.