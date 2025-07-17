Бывший вице-мэр Омска Книс останется под домашним арестом

Куйбышевский райсуд Омска продлил домашний арест бывшему начальнику УФСИН и экс-заммэра Константину Кнису. Напомним, его обвинили в превышении должностных полномочий в период с февраля 2021 по декабрь 2023 года.
По информации следствия, генерал-майор внутренней службы организовал эксплуатацию служебного катера без личных финансовых вложений. Судном управлял сотрудник исправительной колонии № 6, а ущерб государству составил не менее 1,7 млн рублей. В апреле 2024 года следователи безуспешно пытались добиться заключения Книса под стражу, но его оставили под домашним арестом.
Спустя время против бывшего чиновника возбудили второе дело — о получении взятки в виде металлического забора, изготовленного в тюрьме. Несмотря на ходатайство об аресте, суд вновь сохранил прежнюю меру пресечения.
Ранее «КП Омск» сообщила, что двое приезжих напали на омича и ограбили его на 10 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны.