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Бывший вице-мэр Омска Книс останется под домашним арестом

Суд продлил меру пресечения по делу о превышении полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Куйбышевский райсуд Омска продлил домашний арест бывшему начальнику УФСИН и экс-заммэра Константину Кнису. Напомним, его обвинили в превышении должностных полномочий в период с февраля 2021 по декабрь 2023 года.

По информации следствия, генерал-майор внутренней службы организовал эксплуатацию служебного катера без личных финансовых вложений. Судном управлял сотрудник исправительной колонии № 6, а ущерб государству составил не менее 1,7 млн рублей. В апреле 2024 года следователи безуспешно пытались добиться заключения Книса под стражу, но его оставили под домашним арестом.

Спустя время против бывшего чиновника возбудили второе дело — о получении взятки в виде металлического забора, изготовленного в тюрьме. Несмотря на ходатайство об аресте, суд вновь сохранил прежнюю меру пресечения.

Ранее «КП Омск» сообщила, что двое приезжих напали на омича и ограбили его на 10 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны.