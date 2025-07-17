В Ростовской области составили карту точек бесплатного Wi-Fi

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. Карту с адресами точек бесплатного Wi-Fi составили в Ростовской области, на сегодняшний день в регионе 800 таких мест, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
С июня в Ростовской области систематически наблюдаются перебои в работе мобильного интернета, которые, по информации правительства региона, связаны с мерами безопасности из-за усилившихся атак беспилотников.
«Много получаю обращений от жителей о доступности мобильного интернета. Поручил специалистам минцифры Ростовской области составить и разместить карту со всеми адресами точек бесплатного Wi-Fi», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он уточнил, что теперь на сайте «Геоинформационная система Ростовской области» можно найти точки, где Wi-Fi доступен всем.
«В области более 800 таких мест и список обновляют… Прошу с пониманием отнестись к ситуации, когда интернет-соединение может быть временно отключено для обеспечения работы систем ПВО. Это делается для нашей с вами безопасности», — добавил глава региона.