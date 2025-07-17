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В центре Красноярска перекрыли улицу Каратанова из-за ремонта труб

В Красноярске продолжается благоустройство улиц 9 Января и Каратанова.

В Красноярске продолжается благоустройство улиц 9 Января и Каратанова. Чтобы не портить новый асфальт, сначала меняют старые трубы, которые давно требовали замены.

Улица 9 Января уже перекрыта для проезда от Ленина до Мира. Теперь и Каратанова закрыта — от проспекта Мира до дома № 7.

Важно, что перед началом работ на каждой улице проводят археологические раскопки. Это необходимо по закону. Если найдут что-то ценное, археологи продолжат исследования. И только после этого рабочие смогут вернуться к ремонту труб.

Лучше объезжать этот район, пока идут работы. Закончить ремонт на Каратанова и 9 Января планируют до конца дорожного сезона.

Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярске ограничат движение по улице Молокова из-за строительства метро. С 27 июня в Красноярске начнутся ограничения движения транспорта на улице Молокова, что продлится почти месяц.