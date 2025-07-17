В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка «Пока никто не видит» и фестиваль «Жердёла»

Параллельно с выставкой откроется фестиваль «Жердёла» — ежегодный проект, посвящённый самиздату. Его основала куратор и художница Лера Круглова в 2022 году в Ростове-на-Дону. За несколько лет фестиваль прошёл в разных городах, включая Москву, Краснодар и Ставрополь.