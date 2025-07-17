В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка «Пока никто не видит» и фестиваль «Жердёла»

23 июля в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» стартуют сразу два события (18+):
— выставка Школы проектной фотографии под названием «Пока никто не видит»;
— фестиваль зинов и фотокниг «Жердёла».
Вход свободный.
Выставка «Пока никто не видит».
Проектная фотография — это форма художественного высказывания, основанная на фотографии, но выходящая за её пределы. Каждый проект — это осмысленное исследование темы, воплощённое в разных формах: инсталляциях, объектах, зинах, сайт-специфик работах.
Авторы из разных городов покажут проекты о сокровенном и скрытом. Некоторые экспонаты предполагают активное взаимодействие: зрителям предложат копать, трогать, листать, раскрашивать, рассказывать. Выставка будет работать до 3 августа.
«Жердёла».
Параллельно с выставкой откроется фестиваль «Жердёла» — ежегодный проект, посвящённый самиздату. Его основала куратор и художница Лера Круглова в 2022 году в Ростове-на-Дону. За несколько лет фестиваль прошёл в разных городах, включая Москву, Краснодар и Ставрополь.
Здесь можно будет увидеть и приобрести зины, фотокниги, авторские журналы, комиксы и другие формы независательных печатных изданий. Участвуют более 100 авторов из разных регионов России, большинство работ созданы в 2025 году.
Фестивальные площадки:
— «ЗИМ Галерея»: 23−27 июля.
— книжный магазин «Зелёная Дама»: 24 июля — 6 августа.