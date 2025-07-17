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В «ЗИМ Галерее» пройдет выставка «Пока никто не видит» и фестиваль «Жердёла»

23 июля в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» стартуют сразу два события (18+): — выставка Школы проектной фотографии под названием «Пока никто не видит»;— фестиваль зинов и фотокниг «Жердёла».

23 июля в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» стартуют сразу два события (18+):

— выставка Школы проектной фотографии под названием «Пока никто не видит»;

— фестиваль зинов и фотокниг «Жердёла».

Вход свободный.

Выставка «Пока никто не видит».

Проектная фотография — это форма художественного высказывания, основанная на фотографии, но выходящая за её пределы. Каждый проект — это осмысленное исследование темы, воплощённое в разных формах: инсталляциях, объектах, зинах, сайт-специфик работах.

Авторы из разных городов покажут проекты о сокровенном и скрытом. Некоторые экспонаты предполагают активное взаимодействие: зрителям предложат копать, трогать, листать, раскрашивать, рассказывать. Выставка будет работать до 3 августа.

«Жердёла».

Параллельно с выставкой откроется фестиваль «Жердёла» — ежегодный проект, посвящённый самиздату. Его основала куратор и художница Лера Круглова в 2022 году в Ростове-на-Дону. За несколько лет фестиваль прошёл в разных городах, включая Москву, Краснодар и Ставрополь.

Здесь можно будет увидеть и приобрести зины, фотокниги, авторские журналы, комиксы и другие формы независательных печатных изданий. Участвуют более 100 авторов из разных регионов России, большинство работ созданы в 2025 году.

Фестивальные площадки:

— «ЗИМ Галерея»: 23−27 июля.

— книжный магазин «Зелёная Дама»: 24 июля — 6 августа.