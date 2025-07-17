Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов.
«Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — указал представитель Кремля.
Песков также отметил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.
«У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется», — добавил пресс-секретарь.
С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.