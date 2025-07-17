Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета

«Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — указал представитель Кремля.