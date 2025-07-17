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Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета

Песков об ограничении мобильного интернета в РФ: угроза от Киева очевидна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Угроза киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов.

«Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — указал представитель Кремля.

Песков также отметил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.

«У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется», — добавил пресс-секретарь.

С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.

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