Марсианский метеорит весом 25 кг продан за 400 млн рублей

Аукционный дом Sotheby’s продал крупнейший из известных науке марсианских метеоритов за 5,296 миллиона долларов (около 400 миллионов рублей). Образец NWA 16788 весит 24,67 кг — это около 6,5% от всех осколков Марса, найденных на Земле.
Редкий метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Нигера, недалеко от города Агадес. Эксперты классифицируют его как шерготтит оливин-микрогаббрового типа — именно такие породы составляют лишь 5,4% от всех известных марсианских метеоритов. Его минеральный состав включает пироксен, маскелинит и оливин, которые образовались в результате медленного остывания магмы на Марсе миллиарды лет назад.
Для научного сообщества находка представляет исключительный интерес. Из примерно 77 тысяч зарегистрированных метеоритов на Земле только 400 имеют марсианское происхождение, а их общая масса не превышает 374 килограмма. Таким образом, экземпляр NWA 16788 — это 1/15 часть всего доступного человечеству материала с Красной планеты.
Аукцион привлек внимание коллекционеров и ученых: настолько крупный фрагмент внеземного происхождения выставлялся на торгах впервые. Специалисты называют сделку рекордной не только по массе, но и по стоимости объекта.