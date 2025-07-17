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Марсианский метеорит весом 25 кг продан за 400 млн рублей

Редчайший космический артефакт с Марса весом почти 25 килограммов был продан в США за рекордную сумму. Это крупнейший из всех известных науке марсианских метеоритов: он содержит 6,5% от общего объема обнаруженных на Земле осколков с Красной планеты.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: sothebys.com

Аукционный дом Sotheby’s продал крупнейший из известных науке марсианских метеоритов за 5,296 миллиона долларов (около 400 миллионов рублей). Образец NWA 16788 весит 24,67 кг — это около 6,5% от всех осколков Марса, найденных на Земле.

Редкий метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Нигера, недалеко от города Агадес. Эксперты классифицируют его как шерготтит оливин-микрогаббрового типа — именно такие породы составляют лишь 5,4% от всех известных марсианских метеоритов. Его минеральный состав включает пироксен, маскелинит и оливин, которые образовались в результате медленного остывания магмы на Марсе миллиарды лет назад.

Для научного сообщества находка представляет исключительный интерес. Из примерно 77 тысяч зарегистрированных метеоритов на Земле только 400 имеют марсианское происхождение, а их общая масса не превышает 374 килограмма. Таким образом, экземпляр NWA 16788 — это 1/15 часть всего доступного человечеству материала с Красной планеты.

Аукцион привлек внимание коллекционеров и ученых: настолько крупный фрагмент внеземного происхождения выставлялся на торгах впервые. Специалисты называют сделку рекордной не только по массе, но и по стоимости объекта.