Марсианский метеорит весом 25 кг продан за 400 млн рублей

Редкий метеорит был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Нигера, недалеко от города Агадес. Эксперты классифицируют его как шерготтит оливин-микрогаббрового типа — именно такие породы составляют лишь 5,4% от всех известных марсианских метеоритов. Его минеральный состав включает пироксен, маскелинит и оливин, которые образовались в результате медленного остывания магмы на Марсе миллиарды лет назад.