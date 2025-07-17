В Минске может появиться третье транспортное кольцо

Кроме того, продолжается ремонт путепровода через реку Свислочь по ул. Голодеда. Панев сообщил, что в ближайшее время на объекте планируется приступить к возведению балок, чтобы можно было успеть открыть движение по данному направлению в этом году. Кроме того, идет реконструкция центрального путепровода — между пр. Независимости и ул. Московской.