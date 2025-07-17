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В Минске может появиться третье транспортное кольцо

В Минске может появиться третье транспортное кольцо. Реализуются также и другие проекты в белорусской столице. Подробности сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора ГП «Гордорстрой» Сергея Панева.

Источник: РИА "Новости"

«Есть амбициозные планы работать над третьим кольцом», — пояснил Панев. Оно, по его словам, соединит следующие районы: Фрунзенский и Центральный, Октябрьский и Московский.

Также в Минске реализуются и другие проекты. Например, в текущем году на двух путепроводах уже были завершены работы. Это по ул. Долгобродской через ул. Ванеева и над железной дорогой Москва — Минск.

Кроме того, продолжается ремонт путепровода через реку Свислочь по ул. Голодеда. Панев сообщил, что в ближайшее время на объекте планируется приступить к возведению балок, чтобы можно было успеть открыть движение по данному направлению в этом году. Кроме того, идет реконструкция центрального путепровода — между пр. Независимости и ул. Московской.