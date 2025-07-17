Минтруда сказало, как в Беларуси повлиять на величину пенсии задним числом

Для понимания в Минтруда приводили конкретный пример. Человек платит налог на профдоход. Его доход за год, например, 20 тысяч рублей, в ФСЗН в качестве взносов уходит 1200 рублей. А для зачета полного года страхового стажа необходима сумма взносов не менее 29% от 12 минимальных зарплат — это 2178,48 рублей. Чтобы сформировался год стажа в 2024 году такому человеку предложат доплатить 978,48 рублей (здесь о расчетах подробнее).