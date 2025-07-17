Минтруда сказало, как в Беларуси повлиять на величину пенсии задним числом

В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали, что по новому закону президента по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения плательщики налога на профдоход, а это самозанятые и их сейчас в Беларуси более 180 тысяч человек, в 2025 году еще успеют сформировать страховой стаж за 2024 год.
«Для этого необходимо доплатить рассчитанную сумму до 1 сентября 2025 года», — отметили в министерстве.
Это значит, что плательщикам налога на профдоход предложили в добровольном порядке доплачивая взносы в ФСЗН на будущую пенсию. Главная идея этого новшества — дать людям сформировать полный страховой стаж. «Полный» имеется в виду стаж в один год, а не, например, в полгода иди даже в несколько месяцев, если сумма уплаченных налогов была незначительной (здесь подробнее).
Для понимания в Минтруда приводили конкретный пример. Человек платит налог на профдоход. Его доход за год, например, 20 тысяч рублей, в ФСЗН в качестве взносов уходит 1200 рублей. А для зачета полного года страхового стажа необходима сумма взносов не менее 29% от 12 минимальных зарплат — это 2178,48 рублей. Чтобы сформировался год стажа в 2024 году такому человеку предложат доплатить 978,48 рублей (здесь о расчетах подробнее).
Напомним, что с 1 января 2023 в Беларуси начал действовать налог на профессиональный доход. В начале 2024 года плательщиками налога на профдоход были 114 тысяч белорусов. В мае 2024 их было уже 148 тысяч. В январе 2025 — 182 тысячи человек. Такой рост обусловлен, в том числе, и расширением видов деятельности ремесленников и самозанятых.
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