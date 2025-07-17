Работа по вопросу о приобретенном гражданстве продолжится, заявил Володин

«Сейчас свыше 80 оснований после принятия вот этой поправки будет для тех, кто приехал и не соблюдает законы. Достаточно широкий перечень. Правильно эту работу продолжить. И в этой связи, думаю, что, несмотря на сложности, но, Ирина Анатольевна (Яровая — вице-спикер Госдумы), будем просить вместе с коллегами на контроле держать и смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы те, кто приехал, понимали, нарушил закон — не только срок получит, ну и гражданства лишится», — сказал он на пленарном заседании.