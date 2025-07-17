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В городе Башкирии обнаружили 25 потенциально опасных детских площадок

Прокуратура Башкирии выявила в Межгорье 25 потенциально опасных детских площадок.

Источник: Аргументы и факты

Надзорное ведомство обнаружило множество нарушений: повреждение лакокрасочного покрытия, изменение геометрии конструкций, неисправность подвесок качелей, износ движущихся элементов, наличие выступающих частей и отсутствие технических паспортов на оборудование детских площадок, принадлежащих городскому округу и управляющим компаниям.

После проверки прокуратура направила соответствующие предписания главе администрации и руководству предприятий. После этого власти провели необходимые ремонтные и реставрационные работы, а также демонтировали потенциально опасные объекты инфраструктуры.