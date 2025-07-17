Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист рассказала, как выбрать купальник под фигуру

Купальник может не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и скрыть недостатки. Главное — правильно подобрать цвет, фасон и детали. Стилист рассказала, как это сделать.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Лето — сезон обновления купальников. При выборе этого предмета гардероба стоит в первую очередь ориентироваться не на быстросменяемые тренды, а на особенности фигуры. С помощью цвета, кроя, фактуры ткани и декоративных элементов можно визуально скорректировать силуэт: уменьшить или, наоборот, добавить объема в нужных зонах. Как подобрать идеальный купальник, рассказала стилист Анна Гладкова в интервью KP.RU.

— Светлые оттенки, горизонтальные полосы, блестящие и фактурные материалы визуально увеличивают объем. А вот темные цвета, вертикальные акценты, матовые и однотонные ткани сужают фигуру, — пояснила эксперт.

Так, девушкам с типом фигуры «прямоугольник» стилист рекомендует выбирать светлые купальники с узорами, завязками или объемным декором. Для типа «груша» подойдет лиф светлого цвета с украшениями в сочетании с однотонным простым низом. Обладательницам фигуры «перевернутый треугольник», напротив, лучше выбирать темный верх и плавки с горизонтальными элементами, чтобы уравновесить пропорции.

Слитный купальник способен скорректировать фигуру за счет формы и цветовых решений, при этом он лучше скрывает недостатки. Раздельный удобнее носить для быстрого загара, к тому же он быстрее сохнет.