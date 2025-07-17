Стилист рассказала, как выбрать купальник под фигуру

Лето — сезон обновления купальников. При выборе этого предмета гардероба стоит в первую очередь ориентироваться не на быстросменяемые тренды, а на особенности фигуры. С помощью цвета, кроя, фактуры ткани и декоративных элементов можно визуально скорректировать силуэт: уменьшить или, наоборот, добавить объема в нужных зонах. Как подобрать идеальный купальник, рассказала стилист Анна Гладкова в интервью KP.RU.
— Светлые оттенки, горизонтальные полосы, блестящие и фактурные материалы визуально увеличивают объем. А вот темные цвета, вертикальные акценты, матовые и однотонные ткани сужают фигуру, — пояснила эксперт.
Так, девушкам с типом фигуры «прямоугольник» стилист рекомендует выбирать светлые купальники с узорами, завязками или объемным декором. Для типа «груша» подойдет лиф светлого цвета с украшениями в сочетании с однотонным простым низом. Обладательницам фигуры «перевернутый треугольник», напротив, лучше выбирать темный верх и плавки с горизонтальными элементами, чтобы уравновесить пропорции.
Слитный купальник способен скорректировать фигуру за счет формы и цветовых решений, при этом он лучше скрывает недостатки. Раздельный удобнее носить для быстрого загара, к тому же он быстрее сохнет.