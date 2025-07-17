Стилист рассказала, как выбрать купальник под фигуру

Лето — сезон обновления купальников. При выборе этого предмета гардероба стоит в первую очередь ориентироваться не на быстросменяемые тренды, а на особенности фигуры. С помощью цвета, кроя, фактуры ткани и декоративных элементов можно визуально скорректировать силуэт: уменьшить или, наоборот, добавить объема в нужных зонах. Как подобрать идеальный купальник, рассказала стилист Анна Гладкова в интервью KP.RU.