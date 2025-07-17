В Волгоградской области за четыре года расчистят реку Медведицу

В Волгоградской области в течение 4 лет планируют полностью расчистить реку Медведицу, которая протекает по территориям нескольких районов. Сейчас готовятся ко второму этапу: с помощью плавучих земснарядов от мусора и ила расчистят 15-километровый участок реки в Руднянском и Жирновском районах. Работы выполняют в рамках федерального проекта «Вода России», рассказали в облкомприроды.
Расчищать будут и акваторию реки, и прибрежную территорию. В этом году проведут подготовительные работы — водолазное обследование реки, организацию участков для складирования ила. Из русла водоема планируют достать около 260 тонн донных отложений.
— Расчистка заиленных участков обеспечит сохранение в реке воды после весеннего паводка, улучшит ее качество, позволит восстановить прибрежно-водные природные комплексы, создать нерестилища, повысить качество жизни людей, — объяснили необходимость дорогостоящих работ чиновники. Первый этап расчистки Медедицы уже завершили в прошлом году, расчистили участки реки в Михайловке, Даниловском, Кумылженском и Серафимовичском районах.