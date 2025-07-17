В Усть-Куте создадут мультимодальный логистический центр

— Через порт отправляется до 80% грузов для северных районов Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы. В распоряжении порта свыше 9,2 км железнодорожных путей с фронтом одновременной подачи 440 вагонов и выгрузки 80 вагонов. Детальный мастер-план планируется подготовить в 2026 году, — рассказывают в Росморречфлоте.