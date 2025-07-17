В Усть-Куте создадут мультимодальный логистический центр

В Иркутской области планируется создание транспортно-перегрузочного комплекса, который объединит железнодорожный, автомобильный и речной транспорт. Это позволит оптимизировать логистику доставки и транзита грузов. Проект будет реализован в городе Усть-Кут на левом берегу реки Лены. Об этом КП-Иркутск рассказали в Росморречфлоте.
— Через порт отправляется до 80% грузов для северных районов Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы. В распоряжении порта свыше 9,2 км железнодорожных путей с фронтом одновременной подачи 440 вагонов и выгрузки 80 вагонов. Детальный мастер-план планируется подготовить в 2026 году, — рассказывают в Росморречфлоте.
Специалисты планируют провести анализ текущей и потенциальной грузовой базы, а также оценить состояние флота. В рамках проекта предусмотрена модернизация портовой и береговой инфраструктуры.