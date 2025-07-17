В ГД предложили платное образование для детей мигрантов без гражданства

Авторы инициативы подчеркнули, что помимо нагрузки на бюджет государства, имеются и качественные проблемы образовательного процесса, ведь значительная часть детей мигрантов слабо владеет русским языком и демонстрирует низкую успеваемость, что замедляет общий темп обучения в классах: учителям приходится тратить дополнительное время на устранение языкового барьера, из-за чего программа усваивается медленнее, а уровень знаний снижается у всего класса. Нынешнее положение дел, по их словам, выглядит несправедливым по отношению к гражданам России и требует изменений.