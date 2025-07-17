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В Самаре планируют построить хоспис до 2029 года

В Самаре планируют построить хоспис — объект паллиативной помощи должен появиться в регионе не позднее 2029 года.

В Самаре планируют построить хоспис — объект паллиативной помощи должен появиться в регионе не позднее 2029 года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале после встречи с Анной Федермессер, учредителем благотворительного фонда «Вера», и представителями некоммерческих организаций (НКО).

Во встрече приняли участие НКО из десяти регионов, которые занимаются развитием паллиативной помощи в России и участвуют в образовательных программах фонда.

«Проект непременно реализуем до 2029 года. Приложим все усилия, чтобы открыть объект раньше», — написал губернатор.

Справка:

Анна Федермессер — российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Паллиативная помощь — это система медицинской, психологической и социальной поддержки людям с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Ее цель — облегчить страдания, улучшить качество жизни пациентов и их близких.

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