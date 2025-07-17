В Ростовской области более 77% улучшили свои баллы ЕГЭ после пересдачи

— По итогам дополнительных дней 77,1% участников экзаменов улучшили свои результаты после пересдачи. У нас появилось шесть новых стобалльников, а 233 человека получили 80 и более баллов, что на 42,5% больше, чем годом ранее, — сказал Игорь Гуськов.