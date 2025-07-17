В Ростовской области более 77% улучшили свои баллы ЕГЭ после пересдачи

Выпускники Ростовской области узнали результаты ЕГЭ после дополнительных дней экзаменов, прошедших 3 и 4 июля. Оказалось, более 77% выпускников смогли повысить свои баллы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— По итогам дополнительных дней 77,1% участников экзаменов улучшили свои результаты после пересдачи. У нас появилось шесть новых стобалльников, а 233 человека получили 80 и более баллов, что на 42,5% больше, чем годом ранее, — сказал Игорь Гуськов.
Всего в дополнительных экзаменах приняли участие 3419 человек, на 25% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными предметами для пересдачи стали обществознание, информатика, профильная математика, русский язык и химия. Меньше всего выпускников захотели пересдать географию.
По итогам основного и досрочного периодов в регионе зафиксировали 168 работ, написанных на 100 баллов. Также десять человек стали двухсотбалльниками, еще трое — трехсотбалльниками. Окончательные итоги ЕГЭ-2025 подведут после рассмотрения апелляций, которые обычно подаются в течение двух дней со дня официального объявления результатов дополнительных дней.
Напомним, возможность повторной сдачи ЕГЭ по одному из предметов предоставляется выпускникам с 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина.
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