Утром 17 июля задержались рейсы из Омска в Москву

Дольше всего пришлось ожидать отправления пассажирам рейса SU1637: вместо запланированных 07:05 борт поднялся в небо только в 09:07. Минимальное время отклонения от графика составило 27 минут (S72566). Кроме того, два лайнера «Аэрофлота», следовавшие из столицы в Омск, также прибыли с задержкой.