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Утром 17 июля задержались рейсы из Омска в Москву

Пять самолетов вылетели с опозданием до двух часов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июля, утренние рейсы из омского аэропорта столкнулись с задержками. Согласно данным онлайн-табло, пять бортов авиакомпаний S7 Airlines, «Победа» и «Аэрофлот» не смогли вылететь в Москву по расписанию.

Дольше всего пришлось ожидать отправления пассажирам рейса SU1637: вместо запланированных 07:05 борт поднялся в небо только в 09:07. Минимальное время отклонения от графика составило 27 минут (S72566). Кроме того, два лайнера «Аэрофлота», следовавшие из столицы в Омск, также прибыли с задержкой.

Вечером, по состоянию на 16:40, самолеты в воздушной гавани курсируют в штатном режиме.

Ранее «КП Омск» рассказала о продлении домашнего ареста экс-чиновнику Кнису.