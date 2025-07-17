Утром 17 июля задержались рейсы из Омска в Москву

Сегодня, 17 июля, утренние рейсы из омского аэропорта столкнулись с задержками. Согласно данным онлайн-табло, пять бортов авиакомпаний S7 Airlines, «Победа» и «Аэрофлот» не смогли вылететь в Москву по расписанию.
Дольше всего пришлось ожидать отправления пассажирам рейса SU1637: вместо запланированных 07:05 борт поднялся в небо только в 09:07. Минимальное время отклонения от графика составило 27 минут (S72566). Кроме того, два лайнера «Аэрофлота», следовавшие из столицы в Омск, также прибыли с задержкой.
Вечером, по состоянию на 16:40, самолеты в воздушной гавани курсируют в штатном режиме.
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