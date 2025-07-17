Разработаны бесконтактные оптические датчики для измерения длины пучка частиц

СКИФ — это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Для измерения длины пучка электронов используются бесконтактные оптические датчики. Их преимущество в том, что принцип работы этих устройств не подразумевает взаимодействия с пучком, а значит, процесс измерения происходит без потерь частиц из исследуемого объекта, и может проходить в непрерывном режиме в момент эксплуатации установки.