Сон по правилам: врач рассказала о методике «6Т»

Здоровый сон — результат правильно организованной среды. Об этом рассказала сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в беседе с «Газетой.Ru». Она предложила использовать методику «6Т»: темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии, чтобы сделать отдых полноценным и приятным.
По словам врача, мелатонин, гормон сна и молодости, начинает вырабатываться за два часа до засыпания, но только при условии темноты и стабильного режима. Поэтому стоит исключить яркий свет и использовать плотные шторы или маску для сна.
Также важна звуковая тишина: в идеале — полная изоляция, но подойдут и беруши. Температура в спальне должна быть в пределах 18−20 градусов, чтобы помочь телу расслабиться. Немалую роль играют и ткани: постельное белье из хлопка или льна создает комфорт и позволяет коже «дышать» ночью.
Современные технологии тоже могут стать помощниками. «Кондиционеры с функцией очистки воздуха, световые будильники, системы “умного дома” делают сон качественнее, а пробуждение мягче», — добавила Лебедева.